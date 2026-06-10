Grace Contreras logra beca del Tecnológico de Monterrey en Coahuila

Lo que durante años pareció un sueño lejano para una joven de la colonia Independencia Sur, hoy se ha convertido en una historia de esfuerzo, perseverancia y esperanza que llena de orgullo a todo Castaños.

A sus 20 años, Grace Contreras Sifuentes logró lo que miles de estudiantes anhelan: obtener la beca "Líderes del Mañana" del Tecnológico de Monterrey, un apoyo que cubre el 100 por ciento de sus estudios universitarios y que le permitirá cursar la carrera de Relaciones Internacionales.

La noticia llegó el pasado 29 de mayo, una fecha que Grace jamás olvidará. Tras meses de espera y un proceso altamente competitivo en el que participaron más de 34 mil jóvenes de México y Latinoamérica, recibió la carta que cambió su vida.

"Tenía un 99.50% de probabilidad de que me dijeran que no, pero gracias a Dios hoy soy parte de ese 0.5% que lo logró", compartió emocionada.

¿Cómo ocurrió el logro de Grace Contreras?

Detrás de este logro existe una historia de sacrificios familiares. Durante los dos años que tomó antes de ingresar a la universidad, Grace decidió no quedarse inmóvil. Junto a su madre, Raquel Contreras Sifuentes, emprendió la venta de empanadas para sostener un proyecto social que nació de su deseo de ayudar a otros.

La joven creó "Paths of Hope", una fundación dedicada a impartir talleres bilingües a niños en situación vulnerable, con el propósito de brindarles herramientas para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

Cada empanada vendida representó una inversión en ese sueño. El trabajo constante de madre e hija permitió mantener viva la iniciativa mientras Grace luchaba por abrirse camino académicamente.

"Mi mamá lloró de felicidad al saber la noticia; ella siempre creyó en mí", recordó conmovida.

Egresada del CECyTEC Andrés Osuna, Grace se ha convertido en ejemplo para muchos jóvenes que enfrentan obstáculos económicos o personales. Su historia demuestra que el origen no define el destino y que la determinación puede abrir puertas que parecen imposibles.

Impacto en la comunidad de Castaños

Ahora, mientras se prepara para iniciar una nueva etapa en una de las universidades más reconocidas del país, envía un mensaje a quienes persiguen una meta:

"Nunca dejen de luchar por sus sueños. Aunque parezca imposible, siempre queda ese granito de esperanza".

Su éxito no solo representa una victoria personal, sino también la prueba de que los grandes sueños pueden nacer en cualquier rincón de Coahuila y alcanzar dimensiones extraordinarias.