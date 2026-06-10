Docentes de Coahuila exigen atención a demandas en SEDU

Docentes de las secciones 5, 35 y 38 realizaron una manifestación pacífica en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU) para exigir atención a su pliego petitorio, que incluye demandas relacionadas con pensiones, jubilaciones e infraestructura educativa.

Por Marco Juárez

SALTILLO, Coahuila.- Integrantes de las secciones 5, 35 y 38 del magisterio en Coahuila se concentraron este miércoles en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado (SEDU) para participar en una manifestación pacífica y respaldar el inicio de las mesas de trabajo que sostendrán con autoridades educativas estatales y representantes federales.

Durante la movilización, el maestro Jorge Padilla explicó que uno de los principales puntos del pliego petitorio es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como la exigencia de pensiones más justas que consideren el salario mínimo y no las Unidades de Medida y Actualización (UMA) como referencia para su cálculo.

Asimismo, destacó la petición de modificar los criterios de jubilación para que esta pueda alcanzarse con base en los años de servicio y no únicamente por edad, una demanda que forma parte de los planteamientos dirigidos al Gobierno Federal.

En el ámbito estatal, los docentes solicitaron atención urgente a las condiciones de infraestructura en los planteles educativos.

Entre las principales necesidades mencionaron la construcción de techumbres, mejoras en los sistemas eléctricos, abastecimiento de agua potable y la instalación de equipos de aire acondicionado, especialmente ante las altas temperaturas que se registran en diversas regiones de la entidad.

Padilla señaló también la importancia de realizar inspecciones exhaustivas en las escuelas por parte de Protección Civil, con el objetivo de prevenir riesgos para estudiantes y personal educativo. Indicó que esta revisión debe extenderse a todos los municipios de Coahuila.

El representante magisterial explicó que las demandas se dividirán entre aquellas que competen a las autoridades federales y las que pueden ser atendidas directamente por el Gobierno del Estado. Para ello, se contará con el acompañamiento de representantes sindicales y del delegado correspondiente ante instancias federales.

Respecto a los avances obtenidos en reuniones previas, informó que el pasado lunes se alcanzó un acuerdo para establecer mesas de diálogo permanentes, las cuales comenzaron formalmente este día y darán seguimiento continuo a cada uno de los puntos planteados por los trabajadores de la educación.

El maestro reiteró que la movilización se desarrolló de manera pacífica y con el objetivo de visibilizar las inconformidades del sector. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para comprender que las demandas buscan no solo mejorar las condiciones laborales de los docentes, sino también fortalecer la calidad educativa y la seguridad de las escuelas.

La concentración reunió a maestros provenientes de distintas regiones del estado, incluyendo la Región Norte y la Región Laguna. Algunos docentes acordaron previamente con padres de familia su participación en la jornada, explicando la relevancia de las demandas relacionadas con la educación pública y la infraestructura escolar.

Finalmente, Jorge Padilla expresó confianza en que las mesas de negociación generen resultados favorables, al señalar que hasta el momento las autoridades han mostrado disposición al diálogo y a la búsqueda de acuerdos que beneficien al magisterio coahuilense.