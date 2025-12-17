Alumnos de la Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano realizan Bazar Educativo

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Con la realización del "Bazar Educativo", la Escuela Secundaria "Ignacio Manuel Altamirano" dio por concluido el cierre de proyecto programado para esta fecha, informó la directora del plantel, profesora Juanita Elizabeth Ruiz Monreal.

Durante el bazar, los alumnos presentaron y ofrecieron a la venta productos elaborados en distintas asignaturas, como parte de una estrategia pedagógica que busca fomentar habilidades prácticas y emprendedoras.

La directora explicó que esta actividad permitió a los jóvenes experimentar el proceso completo de creación, promoción y comercialización de un producto. "El objetivo es que los estudiantes desarrollen habilidades como el cálculo mental, el diseño de marcas, la elaboración de logotipos y lemas, así como la planificación y ejecución de ventas", detalló Ruiz Monreal.

Agregó que, este tipo de dinámicas fortalecen la formación integral de los alumnos al vincular el conocimiento teórico con experiencias reales.

Además del enfoque educativo, el bazar tuvo un propósito solidario. Todo lo recaudado será destinado a la compra de cenas navideñas para los estudiantes más necesitados del plantel. "Es una labor altruista en la que participa toda la comunidad escolar, desde alumnos y maestros hasta padres de familia", destacó la directora.

Con este evento, la Escuela Secundaria "Ignacio Manuel Altamirano" reafirma su compromiso con la formación académica y social de sus estudiantes, cerrando el año con una actividad que combina aprendizaje, creatividad y solidaridad. La comunidad educativa celebró el éxito del bazar y se mostró entusiasta por continuar impulsando proyectos con impacto positivo en la sociedad, apoyando en todo momento por la directora de la institución.