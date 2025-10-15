Carrera inclusiva y premios económicos en el Medio Maratón 21K de Monclova

Monclova reunirá a más de 2 mil atletas en el Medio Maratón 21K, que se llevará a cabo el domingo 19 de octubre y donde se contará con la asistencia de grupos de corredores de Nuevo León, el Sur de Texas, Guadalajara, Torreón y Saltillo, y otros estados del país.

La coordinadora de Mejora Coahuila, Esra Cavazos, quien forma parte del comité organizador, informó que la carrera contará con categorías varonil, femenil y de relevos, además de ser una competencia incluyente, pues las personas con discapacidad tendrán su salida 15 minutos antes del resto de los corredores.

"Estamos muy contentos porque vamos a recibir a más de dos mil corredores que vendrán a caminar, trotar o correr. Algunos vienen con el objetivo de subirse al pódium, ya que la bolsa en premios económicos supera los 500 mil pesos", explicó Cavazos.

Los ganadores recibirán además una medalla conmemorativa especial. Este año se entregará la letra "M", el próximo año la "V" y en el tercer año la "A", formando así el nombre de Monclova. Aquellos que logren reunir las tres letras obtendrán una estrella conmemorativa del estado de Coahuila.

La organizadora destacó que los recursos recaudados serán administrados por un patronato de transparencia, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, con el propósito de apoyar el desarrollo deportivo de jóvenes, estudiantes y adultos mayores que representan a Monclova en diversas competencias.

Este 2025, la ruta del medio maratón tendrá una nueva configuración. La salida y meta estarán ubicadas en el Estadio Monclova, y los corredores recorrerán los principales monumentos y puntos emblemáticos de la ciudad.

Durante el trayecto, se instalarán puestos de hidratación, puntos de atención médica gratuita y zonas de animación para alentar a los atletas.

Las inscripciones ya se encuentran cerradas, y el sábado previo a la competencia se realizará la entrega de kits deportivos —playera y número de participación— de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. También se informó que 13 alcaldes de la región se sumaron al evento, apoyando con la participación de corredores de sus respectivos municipios.