Gran Final Estatal 2025: Modelo Vania en Competencia

Con apenas 18 años, Vania Ximena Olivo Freire vive uno de los momentos más emocionantes de su vida: prepararse para cumplir un sueño que nació desde que era niña, representar con orgullo a Coahuila y, algún día, a todo México en Miss Universo.

"Me encanta estar en los ensayos, me estoy preparando cada día. Voy a la universidad, regreso y ensayo; no hay un solo día que no lo haga", cuenta con una sonrisa. El camino no ha sido fácil, admite que es pesado, pero asegura que cada esfuerzo vale la pena, porque está haciendo lo que ama.

Su pasión por el modelaje comenzó cuando era pequeña. "Cuando vi un certamen por primera vez dije: me va a gustar modelar y las fotos. Desde entonces me lo propuse", recuerda. Hoy, su disciplina la ha llevado a participar en castings donde modeló, posó para fotografías y hasta bailó, demostrando que está lista para la gran final.

El certamen no solo es una competencia de belleza, también es una plataforma para mostrar talentos, cultura y compromiso social. Vania trabaja en un proyecto en el IMSS, donde ha llevado comida y apoyo a quienes más lo necesitan. Además, prepara un traje típico que representará a Monclova, inspirado en sus maravillas y en el sol que caracteriza a la región.

Aunque confiesa que siente nervios, también se muestra segura: "Sé que puedo. Si no gano, está bien, porque lo intenté. Muchas chicas lo han intentado varias veces y han logrado su lugar. A veces, incluso las que quedan en segundo o tercer lugar tienen más oportunidades de viajar a otros países como Italia".

Arropada por el cariño de su familia —sus padres, abuelos, tíos, primos y hermanitos— Vania tiene claro su mensaje para quienes sueñan en grande: "Arriesgarse siempre vale la pena. No tengan miedo, luchen por lo que quieren y no se detengan hasta lograrlo".

La Gran Final Estatal Coahuila 2025 se llevará a cabo este 17 de agosto a las 7:00 p.m. en el Teatro José Manuel Maldonado de Piedras Negras, Coahuila. Las participantes mostrarán su talento y elegancia en las etapas de opening (baile), traje de baño, traje típico, vestido y traje de gala, para culminar con la coronación.

El evento contará con espectáculos de Danza Aérea, Infinity Cheer and Dance Academy, Ballet Blacktangers, Alo Palomo y la Banda Guilty de la Academia de Artes URAM, prometiendo una noche llena de belleza, arte y emociones.

Con disciplina y una meta clara, Vania Ximena Olivo Freire avanza firme, llevando en el corazón el orgullo de su tierra y la esperanza de poner el nombre de Coahuila en alto, pero sobre todo su ciudad natal Monclova.