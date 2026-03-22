Pilo, el pastor belga, podría ser adoptado tras el ataque a Greicy

En medio de la recuperación de Greicy, la pequeña que resultó herida tras el ataque de su mascota, otro capítulo comienza a escribirse en esta historia que conmovió a toda la región: la menor ya volvió a ver a Pilo, el pastor belga involucrado en el incidente, y el animal ya tendría adoptante, mientras permanece bajo observación médica en una veterinaria.

Fue la madre de la niña, Daniela Castañeda, quien reveló que el perro continúa resguardado y que en los próximos días podría definirse su futuro. Según explicó, a Pilo solo le restan dos días de observación, tras lo cual se espera la autorización correspondiente para poder entregarlo a la persona que decidió adoptarlo. Aunque por motivos de seguridad no se dio a conocer el nombre de la veterinaria donde permanece, la familia confirmó que el proceso ya está en marcha.

Lejos de lo que muchos podrían imaginar tras el ataque, Daniela aseguró que Greicy ya ha tenido la oportunidad de volver a verlo. De hecho, la familia ha acudido en varias ocasiones a visitarlo cada vez que le llevan alimento, medicamentos o lo necesario para su cuidado. "Ya le hemos llevado como seis veces a verlo... vamos todos en familia", relató la madre, al explicar que la menor ha estado presente en esos encuentros, aunque siempre manteniendo la distancia y bajo supervisión.

Durante esas visitas, Pilo se ha mostrado tranquilo, según contó Daniela. El perro permanece dentro de una jaula, pero al ver nuevamente a la niña no presentó una conducta agresiva. "Pilo cuando la vio a ella se comportó muy bien y ella también... de hecho lo saludó", relató. Esa escena, marcada por la cautela pero también por el vínculo que existía antes del accidente, abre una nueva conversación sobre el caso: la posibilidad de que el animal tenga una segunda oportunidad lejos del hogar donde ocurrió la agresión.

La madre dejó en claro que el objetivo es que el pastor belga pueda continuar su vida en otro entorno, con una persona que ya mostró disposición para hacerse cargo de él. Mientras tanto, la familia sigue cubriendo sus gastos veterinarios, alimentación y medicamentos, en espera de que concluya el periodo de observación y se concrete formalmente la entrega.

El caso de Pilo ha dividido opiniones desde el primer momento. Mientras algunos exigían una medida drástica, otros pedían analizar el contexto y considerar una salida distinta al sacrificio. Hoy, con un posible adoptante y con la propia Greicy ya en proceso de recuperación, la historia parece encaminarse hacia un desenlace distinto: uno en el que, pese al dolor, la familia apuesta por cerrar este capítulo con responsabilidad, cuidado y sin más violencia.