Golpe invernal enfría la región

Golpe invernal en Acuña: temperaturas bajo cero

Autoridades de Protección Civil informaron que este golpe invernal marcará el inicio de varios días con temperaturas bajas, las cuales podrían acentuarse a partir del fin de semana.

Jesús Antonio Dávila, encargado del área de Clima en Protección Civil de Acuña, señaló que los pronósticos apuntan a condiciones gélidas, con una sensación térmica que podría alcanzar los 0 grados centígrados.

Recomendaciones de Protección Civil

Indicó que, debido a que la temporada invernal apenas comienza, no se descarta que las reducciones de temperatura se mantengan durante un periodo prolongado. El funcionario exhortó a la población a tomar precauciones y a no dejarse llevar por información difundida en redes sociales, donde incluso se ha mencionado la posibilidad de nieve, escenario que no corresponde a los pronósticos oficiales. Reiteró la importancia de mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.