Cbtis 54 de Ciudad Acuña avanza a competencia nacional tras logros destacados

Ciudad Acuña.– Un grupo de estudiantes del Cbtis 54 destacó en la competencia educativa estatal, logrando resultados que les permitirán representar a la región en la etapa nacional.

Cuatro estudiantes sobresalientes

Fueron cuatro los jóvenes que sobresalieron en distintas modalidades académicas, obteniendo posiciones relevantes frente a participantes de otros planteles.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

La alumna Karen García obtuvo el primer lugar en la modalidad de Inglés, mientras que Georgina Valles alcanzó el segundo lugar en Lengua y Comunicación. Por su parte, Lesly Michelle Torres consiguió el segundo lugar en Ciencias Sociales, e Israel Lozano se adjudicó el tercer lugar en Ciencias Naturales y Experimentales.

Logros en trabajo en equipo

Además, los estudiantes lograron el primer lugar en la categoría de trabajo en equipo dentro de la modalidad de Ciencias Naturales y Experimentales.

Con estos resultados, los jóvenes avanzan a la competencia nacional, donde se medirán con representantes de otros planteles pertenecientes a la DGETIS.