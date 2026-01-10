Cortometraje documental buscará retratar la incertidumbre y transición que vive Monclova

Monclova atraviesa un momento de cambio marcado por la incertidumbre social y económica, una etapa que será plasmada desde el lenguaje cinematográfico en un cortometraje documental impulsado por el creador Jesús Salvador Garza Hernández, proyecto que resultó beneficiado en una convocatoria cultural gestionada a nivel estatal y federal, a través de la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila. El realizador explicó que la propuesta fue seleccionada entre múltiples proyectos presentados en la entidad y tiene como objetivo integrar diversas disciplinas artísticas, aunque en este caso el enfoque será el cine documental.

La intención central es dejar testimonio de este momento histórico que vive la ciudad, no desde una postura de juicio, sino como un ejercicio de observación y memoria colectiva. Garza Hernández detalló que busca retratar a Monclova como una ciudad en transición, marcada por un futuro incierto, utilizando herramientas narrativas y estéticas propias del cine para "poetizar" la realidad actual, de modo que en el futuro pueda revisitarse esta etapa y comprender cómo se vivía este proceso de cambio.

"El proyecto no pretende señalar responsables ni definir quién está bien o mal. Es un ejercicio respetuoso, consciente de que toda obra tiene una carga subjetiva, pero que apuesta por reflejar el sentir de la ciudad", señaló. El documental también contempla el uso de metáforas e incluso ciertos matices de humor, no como burla, sino como una invitación a la reflexión y a la resiliencia, bajo la premisa de que los ciclos se cierran y otros comienzan, y que la transición no debe entenderse como un final definitivo.

El calendario de producción establece que los trabajos iniciaron con preparativos en noviembre, la etapa de grabación comenzará en el mes de febrero y el proyecto deberá concluir en mayo de 2026. En el proceso participan colaboradores de la Facultad de Monterrey, así como su esposa, originaria de la Región Centro, quien también aparecerá en pantalla.

Además, el señor Plácido Peña, originario de Monclova, tendrá una intervención dentro del material audiovisual. Garza Hernández destacó que, más allá del apoyo institucional inicial, el proyecto ha avanzado gracias a la voluntad de colaboración de la comunidad, a través de la gestión directa y el respaldo de personas interesadas en sumar esfuerzos.

No es la primera vez que el realizador es beneficiado por convocatorias culturales. Hace tres años, un documental previo titulado Tribu fue proyectado en Cinépolis y participó en festivales nacionales e internacionales, con presentaciones en Colima y Nueva York, cerrando ya su ciclo de exhibición. Como parte del nuevo proyecto, el cineasta lanzó una convocatoria abierta a ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) para que compartan audios de voz respondiendo a la pregunta: ¿cómo marcó AHMSA un antes y un después en su vida y en la ciudad? Estos testimonios serán integrados al documental mientras se muestran distintos espacios emblemáticos de Monclova, utilizando los audios como un recurso narrativo que aluda a esa transformación histórica.