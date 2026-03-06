Fiscalía de Coahuila y AMMJE Monclova unen esfuerzos por la seguridad de mujeres

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y la comunicación directa con las autoridades, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) en Monclova concretó la creación de un grupo de seguridad en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

La presidenta de la delegación Monclova, Marcela Mendoza, encabezó el encuentro en el que participaron el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, así como la Fiscal para las Mujeres y la Niñez, Katy Salinas Pérez, quienes presentaron a cerca de 100 empresarias de la región las acciones que se realizan en materia de seguridad.

Durante la reunión, los funcionarios estatales explicaron la estrategia que se implementa en coordinación con el Gobierno de Coahuila para mantener condiciones de paz y reforzar la procuración de justicia, particularmente en la atención a las mujeres. El Fiscal Federico Fernández reiteró que la Mesa de Seguridad Estatal, encabezada por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, mantiene el compromiso de fortalecer las acciones que permitan brindar mayor protección y respuesta ante cualquier situación que afecte a las mujeres.

Por su parte, la Fiscal Katy Salinas destacó que en Coahuila se han implementado diversos mecanismos de atención y prevención enfocados en la protección de mujeres y menores, lo que ha permitido avanzar en la atención especializada en estos casos.

La conformación del grupo de seguridad de AMMJE Monclova surgió como una propuesta impulsada por la dirigencia local del organismo, en coordinación con la vicepresidenta Erika Moreno Ramos, con el fin de establecer un canal permanente de colaboración con las autoridades. En su intervención, Mendoza Camero subrayó que las mujeres empresarias juegan un papel importante en el desarrollo económico de la región, por lo que contar con un entorno seguro es fundamental para continuar impulsando proyectos productivos.

Asimismo, señaló que cuando se garantiza la seguridad de las mujeres también se fortalece el crecimiento económico y social de la entidad.