Comunidad de lustradores en Sabinas se une al luto por Jesús Rivera Castañeda

SABINAS, COAH.- Los lustradores de calzado de la ciudad están de luto por el fallecimiento de Jesús Rivera Castañeda, un compañero de oficio que falleció el pasado lunes. Jesús Jaramillo Guerrero, representante de los lustradores, expresó su pesar por la pérdida de su compañero y amigo.

El entrevistado recordó que su compañero había estado enfermo y que había recibido apoyo de la presidencia municipal y de algunos compañeros de trabajo. Sin embargo, lamentó que no se hubiera podido hacer más para ayudarlo en sus últimos días.

El representante de los lustradores destacó que la comunidad de lustradores había acordado que cuando un compañero no pueda desempeñar su trabajo, se le rente la silla para que pueda ayudarse económicamente. Sin embargo, en el caso de Castañeda, no se pudo hacer nada.

Jaramillo Guerrero expresó su tristeza por la pérdida de su compañero y destacó que, aunque Jesús Rivera Castañeda era una persona alegre, tenía más de 20 años en el oficio.

La comunidad de lustradores de Sabinas se une al dolor de la familia de Jesús Castañeda y le desea un descanso en paz. Como dijo Jaramillo Guerrero, "el dolor se siente de cualquier persona que sea, y mucho más cuando se trata de un compañero de oficio" puntualizó.