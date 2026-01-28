Aumento de enfermedades respiratorias en Sabinas

SABINAS, COAH.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Carlos Jiménez Villareal, alertó sobre la proliferación de enfermedades respiratorias en la región, debido a los cambios bruscos de clima. Jiménez Villareal explicó que las bajas temperaturas han provocado un aumento en los casos de gripe y otros síntomas que pueden ser confundidos con influenza o COVID-19.

Jiménez Villareal hizo un llamado a la población para que se vacune contra la influenza y el COVID-19, ya que la cobertura de vacunación en la región es del 80 % y se busca cubrir el 100 %. "Es un tema que debemos involucrarnos todos, desde las unidades de salud hasta los hospitales, directores y doctores, para fomentar la cultura de prevención y evitar brotes de influenza y COVID-19", dijo Jiménez Villareal.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 destacó que se están implementando medidas de prevención en las escuelas, aunque no hay una alerta sanitaria vigente. "Estamos trabajando en prevenir y no en reaccionar" dijo.

Jiménez Villareal recomendó a la población que acuda al centro de salud si presenta síntomas de gripe o influenza, para recibir atención médica oportuna y evitar complicaciones. "No se automediquen, acudan a un médico para que les dé el diagnóstico y tratamiento adecuados", concluyó.