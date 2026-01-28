Contactanos
Coahuila

Aumento de enfermedades respiratorias en Sabinas

Se están implementando medidas de prevención en las escuelas, aunque no hay alerta sanitaria vigente, enfatizando la importancia de la atención médica oportuna.

Por Carlos Macias - 28 enero, 2026 - 07:47 p.m.
Aumento de enfermedades respiratorias en Sabinas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SABINAS, COAH.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Carlos Jiménez Villareal, alertó sobre la proliferación de enfermedades respiratorias en la región, debido a los cambios bruscos de clima. Jiménez Villareal explicó que las bajas temperaturas han provocado un aumento en los casos de gripe y otros síntomas que pueden ser confundidos con influenza o COVID-19.

       

      Jiménez Villareal hizo un llamado a la población para que se vacune contra la influenza y el COVID-19, ya que la cobertura de vacunación en la región es del 80 % y se busca cubrir el 100 %. "Es un tema que debemos involucrarnos todos, desde las unidades de salud hasta los hospitales, directores y doctores, para fomentar la cultura de prevención y evitar brotes de influenza y COVID-19", dijo Jiménez Villareal.

       

      El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 destacó que se están implementando medidas de prevención en las escuelas, aunque no hay una alerta sanitaria vigente. "Estamos trabajando en prevenir y no en reaccionar" dijo.

      Jiménez Villareal recomendó a la población que acuda al centro de salud si presenta síntomas de gripe o influenza, para recibir atención médica oportuna y evitar complicaciones. "No se automediquen, acudan a un médico para que les dé el diagnóstico y tratamiento adecuados", concluyó.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados