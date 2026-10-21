División entre exobreros en AHMSA tras visita de Grupo Financiero Afirme

La presencia de ejecutivos de Grupo Financiero Afirme en las instalaciones de Altos Hornos de México (AHMSA) no solo generó expectativa en los accesos de la planta, sino que dejó al descubierto la persistente división y la pugna por la representatividad que prevalece entre los distintos grupos de exobreros.

Cuestionado sobre la falta de acciones conjuntas de presión a casi cuatro años de la paralización de la siderúrgica, Francisco Ríos, dirigente de la Sección 288, reconoció la falta de cohesión en las bases obreras.

"El compañero trae su grupo, nosotros este grupo y otro grupo allá en la plaza. Sí ha faltado unirme definitivamente, pero se respeta; cada quien por su propio camino haciendo lo propio. Si se vende la empresa vamos a ganar todos, pero mientras tanto hay gente que está cobrando. Ellos tienen línea directa desde México con la juez y el síndico. A nosotros no nos informan nada", declaró Ríos.

Las expresiones del líder sindical detonaron la confrontación verbal en el sitio por parte de Ervey Valenzuela de la Torre, representante del grupo de trabajadores concentrado en la Puerta 3, quien rechazó tajantemente que existan liderazgos sobre la base y negó tener información privilegiada.

"Aquí no hay líderes, que les quede claro; aquí todos somos obreros e iguales. A mí me deben dinero y por eso puedo venir. Dicen que a mí me informan, pero a mí no me informa nadie; ahí se dan cuenta de que no hay ninguna unidad. El que debe informar y pagar el medio ahorro y las prohuelgas es el sindicato", replicó Valenzuela de la Torre.

Pese a los reclamos cruzados sobre quién ostenta la voz de los extrabajadores, ambas partes coincidieron en que buscarán entablar diálogo con los representantes de Afirme para solicitar que se reduzcan los plazos del plan de rescate y se dé certeza sobre los adeudos pendientes, tales como el medio ahorro, los vales de despensa y los finiquitos por antigüedad.