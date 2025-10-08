Saltillo abre Postulaciones para Premio a la Inclusión de Personas con Discapacidad

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, presentaron las convocatorias para entregar el Premio a la Promoción de la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Premio al Voluntariado, e invitaron a las personas e instituciones para que se postulen con el fin de recibir este reconocimiento público.

Díaz González reiteró que en su gobierno todas las acciones que se implementan están encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas, así como brindarles oportunidades de desarrollo.

"El objetivo de entregar estos dos premios es reconocer lo que día a día saltillenses hacen en beneficio de una mejor comunidad; es una forma de reconocerlos como administración municipal y como sociedad", declaró el Alcalde de la ciudad.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, agradeció el apoyo del alcalde Javier Díaz González en las acciones que se implementan a favor de los sectores más vulnerables.

"En esta ocasión se trata de dos premios muy importantes, por lo que el Alcalde y yo invitamos a las personas e instituciones para que postulen a quienes consideren que son merecedores y hagan la diferencia por un mejor Saltillo", apuntó López Naranjo.

El secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, explicó que el Premio a la Promoción de la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene como propósito reconocer a quienes por su actuación y trayectoria destaquen en el fomento, protección e impulso por la inclusión y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Agregó que este premio considera tres categorías: Persona Física Promotora de la Inclusión, Persona Moral Promotora de la Inclusión, y Persona Promotora de la Inclusión en Situación de Discapacidad.

Por su parte, el director general del DIF Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala, detalló lo concerniente al Premio al Voluntariado, que tiene como fin reconocer a personas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil cuyas acciones promuevan la inclusión y el empoderamiento de grupos en situación de vulnerabilidad.

Cárdenas Zavala mencionó que este premio contempla dos categorías: Individual e Institucional, en el que engloba a fundaciones, asociaciones, universidades, empresas, por mencionar algunos ejemplos.

En la conferencia de prensa se dio a conocer que la ventanilla para recibir postulaciones a alguno de los dos premios estará abierta durante todo el mes de octubre en la Secretaría del Ayuntamiento, en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, o bien, en el portal: www.saltillo.gob.mx.

También se informó que en este sitio web están disponibles ambas convocatorias donde se especifican los requisitos y documentación necesaria para ingresar postulaciones.

En el evento también asistió la síndica, María del Mar Arroyo Peart; la regidora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad, Karla Daniela Ramos Macías; el regidor, Carlos Gerardo Kalionchis Reyes; y la directora de Inclusión y Prevención de la Discriminación, Martha Garay Cadena.