Pelea entre alumnas desata intervención policial en Secundaria General No. 3

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Una pelea entre dos alumnas a las afueras de la Secundaria General No. 3 "Carlos Alberto Madrazo Becerra", en la colonia Villasol, provocó la movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes intervinieron de inmediato para evitar que la situación escalara.

De acuerdo con las autoridades, las menores fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público especializado en materia de adolescentes, donde se determinará su situación conforme a la ley. Además, se informó que estas podrían recibir sanciones por parte del plantel educativo.

Por su parte padres de familia que presenciaron el altercado destacaron la rápida respuesta de los oficiales, pese a ello expresaron su preocupación por el incremento de conflictos entre estudiantes.

Una situación por la que se mencionó solicitaron a la dirección de la escuela reforzar la vigilancia durante los horarios de entrada y salida para prevenir futuros incidentes.