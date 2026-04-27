Grupo Fox abre 60 vacantes para soldadores en Coahuila

Con el objetivo de incorporar mano de obra especializada, Grupo Fox anunció la apertura de 60 vacantes para soldadores, a través de una jornada de reclutamiento que se realizará en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo.

Apenas la semana pasada se llevó a cabo la contratación de Maxion, la cual generó gran controversia ante el número de personas que acudieron en busca de una de las vacantes, con una afluencia de más de 500 personas.

En esta ocasión Grupo Fox llevará a cabo la contratación de 60 soldadores especializados, lo cual generará espacios para las personas que están en busca de un empleo y demuestra que se mantiene la actividad dentro de las empresas.

La actividad está programada para el martes 5 de mayo, en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en las instalaciones del Servicio Nacional del Empleo (SNE), en donde los aspirantes podrán acudir a dejar su documentación.

De acuerdo con la convocatoria, las plazas corresponden a soldadores con experiencia en procesos FCAW y GMAW, con manejo de microalambre sólido o núcleo de fundente, por lo que se requiere experiencia mínima de dos a tres años en el área.

Los requisitos contemplan una edad de 18 a 40 años, escolaridad básica de secundaria y disponibilidad para integrarse a labores dentro del sector industrial, con oportunidad para hombres y mujeres.