Grupo México Transportes fortalece transporte con 120 locomotoras

Grupo México Transportes invierte 7,200 millones de pesos en 120 locomotoras para fortalecer el crecimiento económico

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Con una inversión superior a 7,200 millones de pesos, Grupo México Transportes (GMXT) anunció la adquisición de 120 locomotoras que ampliarán su flota para atender las crecientes necesidades de transporte derivadas del desarrollo económico del país.

De acuerdo con la compañía, 90 locomotoras ya se encuentran en operación, mientras que las 30 restantes serán recibidas hacia finales de 2025. El objetivo central es aumentar la participación del ferrocarril en el mercado terrestre de carga, posicionándolo como un medio de transporte sustentable, eficiente y flexible frente a los retos de movilidad y competitividad.

La nueva flota fortalecerá los corredores comerciales que recorren 24 estados de la República mexicana y que mantienen conexión con Estados Unidos a través de seis cruces fronterizos, incluyendo el servicio del Ferrobuque, que enlaza Coatzacoalcos, Veracruz con Mobile, Alabama.

Asimismo, GMXT resaltó que las locomotoras serán pieza clave en la atención de los principales puertos mexicanos, entre ellos Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Manzanillo, Altamira, Veracruz y Coatzacoalcos, lo que permitirá robustecer el intercambio internacional y mejorar la logística en sectores estratégicos.

La empresa, considerada líder en transporte terrestre en Norteamérica, subrayó que esta inversión representa un respaldo directo a proyectos vinculados con el sector agrícola, automotriz, intermodal, mineral-metales, cemento y energía. Con ello, se busca no solo mejorar la eficiencia en la movilización de mercancías, sino también impulsar la seguridad alimentaria, energética y la competitividad de la industria mexicana en el ámbito internacional.

Grupo México Transportes enfatizó que su plan responde a la creciente demanda de bienes de consumo, autopartes y productos del sector automotriz, rubros en los que México mantiene un liderazgo consolidado. "Esta ampliación reafirma nuestro compromiso de brindar un servicio estratégico para el país y la región", indicó la compañía en un comunicado.