Evaluación de vehículos en desuso para obras sociales

Un total de 124 vehículos propiedad del municipio se encuentran en desuso y serán revisados por un perito valuador, con el fin de determinar cuáles pueden considerarse chatarra y cuáles aún podrían tener algún otro destino, informó la síndico municipal, Guadalupe Murguía.

La funcionaria explicó que continúa en funciones la comisión temporal encargada de analizar el destino de las unidades que ya no prestan servicio, sin embargo, el proceso se ha visto parcialmente detenido en espera de la evaluación oficial del perito, quien es la autoridad facultada para dictaminar el estado real de cada vehículo.

"Necesitamos al perito evaluador que nos indique cuáles unidades pueden venderse y cuáles ya deben considerarse chatarra, para poder disponer de ellas conforme a la ley", señaló Murguía.

Precisó que, del total de las 124 unidades en desuso, alrededor de 29 pertenecen al Estado, por lo que se está a la espera de que dichas unidades sean formalmente desincorporadas, mientras que el resto corresponde al municipio.

Una vez concluida la valuación, se analizará la posibilidad de realizar una venta en lote o el mecanismo que resulte más conveniente, con el objetivo de que los recursos obtenidos sean destinados a obras de beneficio social.

La síndico municipal destacó que este procedimiento permitirá liberar espacios, regularizar el inventario vehicular y, al mismo tiempo, generar recursos que impacten de manera positiva en la comunidad.