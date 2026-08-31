Guadalupe Oyervides advierte sobre el futuro de AHMSA en Monclova

La diputada local Guadalupe Oyervides Valdez advirtió que un nuevo aplazamiento en el proceso judicial de Altos Hornos de México (AHMSA) volvería a afectar la esperanza de las familias de la región Centro.

La legisladora señaló que el procedimiento ya está judicializado y que, de acuerdo con lo informado, el 25 próximo de septiembre está previsto que se lleve a cabo la subasta de los activos de la empresa.

"Espero que no haya otro cambio, que no haya otra incidencia, que no tenga que haber un aplazamiento de esta temporalidad que ya fue fijada".

Oyervides Valdez consideró que los constantes cambios registrados durante el proceso de la empresa han generado incertidumbre entre los habitantes de la región, sobre todo entre las familias vinculadas con AHMSA. "Yo creo que se ha jugado tanto con la esperanza de los monclovenses o de quienes habitan en esta región, con todos los cambios que se han tenido dentro de este proceso, por lo que esperamos que ya no haya cambios".

La diputada también cuestionó que el compromiso relacionado con AHMSA, que formaba parte de los 100 compromisos anunciados por la Presidencia de la República para el primer año, dejó de aparecer en la plataforma oficial. La legisladora sostuvo que el proceso debe cumplirse conforme a los tiempos establecidos y sin nuevas modificaciones que prolonguen la incertidumbre para los trabajadores y sus familias.

"Hubo políticos que intentaron tomar parte o bandera de algo que se convertía en una esperanza que luego no se le daba", indicó.