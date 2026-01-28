Guardia Nacional y Ejército refuerzan control sanitario en Coahuila

El reforzamiento de las acciones sanitarias para prevenir la llegada del gusano barrenador a Coahuila incluyen la participación directa de los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército en las labores de monitoreo, inspección y vigilancia.

Ganaderos señalaron que la participación de las fuerzas federales, en coordinación con autoridades estatales y municipales, permite fortalecer los puntos de revisión y cerrar el paso al ingreso irregular de ganado proveniente de otras entidades.

El empresario ganadero Arturo Valdés Pérez, reconoció el compromiso del Gobierno del Estado al integrar a la Guardia Nacional y Ejército en las tareas de control sanitario, ante el riesgo que representa la presencia del gusano barrenador en estados vecinos. "Me da gusto ver un gobernador comprometido con los ganaderos, desde hace rato tiene a los inspectores trabajando y monitoreando a la mosca con trampas y ahora vemos también a la Guardia Nacional y al Ejército apoyando en las revisiones".

Alertó que uno de los principales riesgos para la sanidad es el hecho de que algunos de los productores burlen las casetas, por lo que es necesario que las fuerzas federales mantengan presencia tanto en carreteras como en brechas colindantes. "Hay gente a la que no le interesa la sanidad ni la exportación y se brincan las casetas, por eso es bueno que la Guardia Nacional, el Ejército, las autoridades estatales y municipales estén en el mismo canal, revisando no solo la papelería, sino el ganado".

Externó que la inspección física de los animales es clave, ya que la documentación puede ser falsificada, por lo que pidió revisiones exhaustivas en los puntos de control y en zonas rurales de difícil acceso. "Aquí lo importante es checar bien el ganado, revisarlo despacio y adecuadamente, en los puntos de revisión y en las brechas que colindan con Nuevo León, Zacatecas y Tamaulipas, donde puede introducirse ganado ilegalmente".

Finalmente manifestó su preocupación por los casos detectados en Tamaulipas, que viene a retrasar la apertura de la frontera con Estados Unidos para la exportación, pero confió en que el blindaje sanitario que se aplica en Coahuila, con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército, dará resultados.