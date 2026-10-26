Transportistas exigen seguridad en rutas de Nuevo León

Los asaltos, secuestros y desapariciones de operadores de carga han convertido los viajes por carretera en un riesgo constante, por lo que transportistas se sumaron al paro nacional de este lunes para exigir mayor seguridad y vigilancia en las rutas, ante el temor de no regresar a casa.

Guillermo Santillano, participante en la movilización, explicó que la protesta responde a las agresiones que enfrentan tanto los trabajadores como las empresas transportistas.

Entre los tramos que identificó como peligrosos están la carretera de Saltillo a Matehuala y la ruta de La "Y" Griega hacia Mina, Nuevo León, en donde, aseguró, persiste el riesgo de sufrir ataques.

El conductor relató que los delincuentes detienen las unidades para revisar la carga y, si les interesa la mercancía, despojan al operador del vehículo; también algunos operadores son golpeados, despojados de sus pertenencias y abandonados en zonas despobladas.

A la inseguridad se suman las presuntas extorsiones, pues afirmó que algunos operadores son detenidos y les exigen pagos de 4 mil o 5 mil pesos, incluso mediante transferencias bancarias.

Rechazó la percepción de que conducir un tractocamión significa tener buenos ingresos: aseguró que, en ocasiones, los trabajadores ni siquiera llevan dinero suficiente para comprar alimentos o una bebida.

Ante el temor de nuevos ataques, los propios transportistas se recomiendan reducir la velocidad y detenerse si alguien los intercepta, con tal de evitar que la situación escale y ponga en peligro su vida.

"Si te paran, párate", resumió el operador, al señalar que es preferible perder la unidad que arriesgarse a morir.