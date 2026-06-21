Capacitan a 70 personas en Monclova sobre emergencias químicas

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes con materiales peligrosos y mejorar la coordinación entre las corporaciones de auxilio, seguridad y organismos civiles, este fin de semana se llevó a cabo en Monclova una capacitación especializada en emergencias químicas.

La capacitación impulsada por la Clínica San Martín, reunió a cerca de 70 participantes provenientes de distintas instituciones, entre ellas cuerpos de bomberos, elementos de la policía del estado, Agencia de Investigación Criminal, médicos, enfermeros, estudiantes del área de la salud, así como integrantes del movimiento Scout y representantes de la iniciativa privada.

El director de la clínica y coordinador del curso, Gustavo Rico, explicó que la finalidad principal del curso es homologar los criterios de actuación entre los distintos grupos que intervienen durante una contingencia, permitiendo una respuesta más ordenada y eficiente en caso de desastres. "Está dirigido a las personas que ayudan a la población en caso de emergencias y desastres. La idea es homologar en una emergencia qué hacer para que esos cuerpos auxiliares sepan cómo hacer sinergia".

En la jornada se abordaron temas relacionados con el manejo de emergencias químicas, protocolos de descontaminación, atención de pacientes intoxicados, clasificación de víctimas mediante sistemas de triage y estrategias para la administración de incidentes de gran magnitud.

Aunque anteriormente se han desarrollado simulacros y capacitaciones similares, en esta ocasión la convocatoria fue más amplia al otorgarlo de manera gratuita, lo que permitió tener una mayor participación de corporaciones y ciudadanos interesados en fortalecer sus conocimientos.

Como parte de las actividades prácticas, se desarrolló un simulacro de gran escala en el que participaron los scouts como víctimas simuladas, mientras que los asistentes pusieron en práctica técnicas de rescate, primeros auxilios, traslado de lesionados y coordinación operativa.