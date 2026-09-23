Documentan hallazgos de personas desaparecidas durante inspección en penal de Monclova

MONCLOVA, COAHUILA.- Durante una jornada de inspección en el penal local, brigadas de localización de personas desaparecidas documentaron un total de seis casos relevantes, entre los que figuran tres posibles hallazgos positivos y tres nuevas denuncias de desaparición registradas durante la visita.

Penny Ramírez, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y de Búsqueda en Vida, precisó que la mayoría de los expedientes integrados durante esta revisión corresponden a personas originarias del estado de Coahuila.

Hallazgos de Personas Desaparecidas

Pese a que los familiares de las víctimas no integraban la comitiva de inspección en el recinto penitenciario, el equipo recabó la documentación e identificación de las personas localizadas para su debido cotejo.

Proceso de Investigación

Los expedientes recopilados se remitirán formalmente a la Comisión Local de Búsqueda para iniciar las investigaciones y diligencias legales correspondientes, lo que permitirá a las familias dar seguimiento directo al proceso.

En las labores de documentación participó también Nancy Elizabeth Ramón Hernández, integrante del colectivo Juntos en la Búsqueda de los Desaparecidos de la Región Centro.