Tras sufrir crisis "Hanna Barber" se corta las venas en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización por parte de autoridades y paramédicos se registró en la colonia Lucrecia Solano luego que la influencer conocida en redes sociales como "Hannah Barber" se cortó las venas usando una navaja para afeitar.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue identificada como Julissa Abigail Tovar Cárdenas, de 29 años de edad, quien es conocida en plataformas digitales bajo el nombre de "Hannah Barber".

El reporte fue recibido por los servicios de emergencia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al domicilio donde se indicaba que una persona se encontraba lesionada dentro de una vivienda.

Al ingresar al inmueble, los socorristas encontraron a la influencer con una herida en una de sus muñecas, por lo que de inmediato procedieron a brindarle los primeros auxilios para controlar el sangrado.

En el interior del domicilio también se percibía un fuerte olor a alcohol, por lo que de manera preliminar se indicó que la mujer habría estado consumiendo bebidas embriagantes momentos antes del incidente.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, Julissa Abigail presuntamente utilizó una navaja de afeitar —herramienta que forma parte de su trabajo— para ocasionarse la lesión en la muñeca derecha, lo que generó alarma entre sus familiares.

Asimismo, trascendió que la mujer manifestó que escuchaba voces en su cabeza que le pedían que se quitara la vida, lo que habría influido en que atentara contra sí misma, situación que ahora será revisada por las autoridades correspondientes.

Fue su hermana, Berenice, quien descubrió la escena al encontrarla con sangre en las manos dentro del domicilio familiar, por lo que de inmediato solicitó el apoyo de las autoridades y de los servicios de emergencia.

Durante la intervención de los paramédicos, en el domicilio se encontraba su hijo, Edwin 'N', de once años de edad, mientras que las dos hijas menores de la influencer permanecían bajo el cuidado de su padre.

Al lugar también arribaron elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido para realizar las diligencias correspondientes.

Tras recibir atención en el lugar, la influencer conocida como "Hannah Barber" fue trasladada al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica para su valoración y tratamiento.

Por su parte, el menor fue resguardado temporalmente por personal de la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia, mientras las autoridades revisan la situación familiar tras lo ocurrido.

Cabe señalar que, según antecedentes policiales, Julissa Abigail Tovar Cárdenas ya había sido detenida el pasado 24 de julio del año anterior por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública.