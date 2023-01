Hasta 10 vueltas para hallar estacionamiento

MONCLOVA., COAH.-Hasta diez vueltas por el primer cuadro de la ciudad tienen que dar los automovilistas para poder encontrar un cajón de estacionamiento disponible, sobre todo en las calles Hidalgo, Carranza y de la Fuente donde se encuentra atestado de áreas exclusivas, así como objetos que bloquean los espacios que son públicos y donde no se permite a los conductores estacionase solo porque los comerciantes así lo desean.

Indignación y molestia es lo que causa esta situación en los automovilistas, quienes aseguran el gasto de gasolina es alto al tener que avanzar varios metros para poder encontrar un lugar para dejar su vehículo.

San Juanita Rivera, vecina de la colonia Obrera dijo que es frustrante tratar de estacionarse en las calles del primer cuadro del a ciudad toda vez que todo los estacionamientos están "separados" de forma legal o ilegalmente, incluso aseguró que trató de retirar un bote de pintura con el que se estaba guardando un espacio en la calle Hidalgo y la dueña de un local de ropa salió y muy moleta la corrió del lugar.

1 / 2 Los automovilistas se ven afectados porque simplemente existen muy pocas áreas para estacionarse y las que están disponibles, cobran por hora o fracción. 2 / 2 Como adorno se puede ver por todas las aceras la colocación de anuncios, carteles, tinas, y tubos de restricción para evitar que la gente se estacione en las calles del centro.

"No se vale que no respeten a la gente, ellos se apropian de todos los lugares y los únicos que están libres son porque cobran por estacionarse lo cual no es justo, ya que si vas a realizar trámites al banco o compra en diversos comercios, llegas a pagar hasta 100 pesos, pues te cobran entre 15 y hasta 30 pesos hora o fracción por estacionar el vehículo".

Los afectados entre los que se encuentran el señor Maurilio Macías, coincidieron en que si tienes que acudir diariamente a recoger a alguien a las escuelas de los alrededores, el gasto por consumo de gasolina así como por pago de estacionamiento es mayor, toda vez que ni llegando temprano encuentras lugar, pues los botes, tinas, tabiques y sillas se encuentran ya puestas desde muy temprano por la mañana.

Comentaron que con la construcción del centro histórico de la ciudad es necesario que se retiren los comerciantes que ocupan áreas de estacionamientos para colocar sus puestos así como las áreas "exclusivas" de la zona centro, pues lo único que hacen es estorbar a los automovilistas los espacios para estacionar los vehículos, provocando pérdida de tiempo y gastos innecesarios de combustible y pagos de estacionamiento.