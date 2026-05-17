Héctor García impulsa su proyecto en Múzquiz: compromiso y desarrollo

FRONTERA COAH.- El proyecto de Héctor Miguel García Falcón "Gachupín" continúa fortaleciendo en cada recorrido por el Distrito 06, donde las familias reconocen en él a un hombre de palabra, cercano a la gente y comprometido con el desarrollo de las comunidades.

Durante su visita al barrio Los Fresnos, la colonia Magisterio y la colonia Las Misiones, en Melchor Múzquiz, el candidato reafirmó que su compromiso será trabajar para que el municipio continúe avanzando con más oportunidades, seguridad y bienestar para todas las familias.

"Gachupín" destacó la importancia de seguir impulsando los proyectos de seguridad para mantener la tranquilidad en las comunidades, así como fortalecer la educación y generar mayores oportunidades para los jóvenes mediante programas de emprendimiento, capacitación y desarrollo económico.

Además, señaló que uno de los principales retos es continuar respaldando los programas de salud y salud mental, temas que hoy requieren atención cercana y permanente para apoyar a las familias, jóvenes y adultos mayores.

El candidato reconoció también que en Múzquiz existe actualmente un importante proyecto de desarrollo económico que debe seguir fortaleciéndose para atraer inversión, generar empleos y abrir nuevas oportunidades para toda la región carbonífera.

"Vamos a trabajar por todas las familias de Coahuila, gestionando lo que realmente necesitan nuestras comunidades. Queremos un distrito con oportunidades para los jóvenes, apoyo para las mujeres, mejores servicios y un crecimiento que se refleje en la calidad de vida de nuestra gente", expresó.

Héctor Miguel García Falcón aseguró que su proyecto marca la diferencia porque está basado en resultados, cercanía y compromiso real con la ciudadanía, escuchando directamente las necesidades de la gente y construyendo soluciones junto a ellos.

Con el respaldo ciudadano que sigue creciendo día con día, el proyecto de "Gachupín" avanza firme rumbo al próximo 7 de junio.