Héctor Garza aclara rumores sobre compra de AHMSA en Monclova

Frente a la incertidumbre y la proliferación de rumores en redes sociales sobre la supuesta compra de Altos Hornos de México (AHMSA), el abogado Héctor Garza aclaró que, hasta la fecha, el grupo conformado por Cargill y Banco Afirme no se ha consolidado legalmente como consorcio ni ha asumido ningún compromiso vinculante u obligatorio de compra ante la autoridad judicial.

El especialista jurídico explicó que, a pesar de que la jueza del proceso concursal otorgó un plazo de 90 días —con cortes de reporte cada 15 días— para que las financieras informen sobre sus negociaciones, dicho periodo no impide al síndico actuar. Por el contrario, Garza advirtió que el síndico tiene la facultad y la obligación legal de no suspender el proceso y presentar de inmediato las nuevas bases para una venta especial de la siderúrgica.

Esta medida busca presionar directamente a Cargill y Afirme para que formalicen su propuesta económica sin seguir alargando el tiempo a conveniencia de sus propios intereses. Asimismo, el litigante enfatizó que la reapertura formal de las bases de venta permitirá convocar abiertamente a otros grupos e inversionistas del sector acero interesados en adquirir la empresa, evitando que Monclova quede sujeta a un único posible comprador.

Finalmente, Héctor Garza hizo un llamado enérgico a todos los sectores de la sociedad, líderes de opinión y medios de comunicación de la Región Centro para exigir al síndico que abandone la pasividad, ponga "manos a la obra" y reactive formalmente el procedimiento de enajenación de la acerera. El abogado enfatizó que la comunidad no puede continuar cediendo ante suposiciones o noticias falsas tras más de cuatro años de afectación económica, por lo que es urgente que los actores involucrados actúen en beneficio de los trabajadores y del interés social.