Héctor Garza se registra como candidato a diputado local en Monclova

Con el respaldo de militantes panistas, Héctor Garza formalizó este lunes su registro como aspirante a candidato a diputado local por el Distrito 5 ante el comité distrital del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), cumpliendo con el requisito para participar en la contienda en representación de Acción Nacional.

Tras entregar la documentación, el aspirante señaló que ahora deberá esperar la validación del órgano electoral en Saltillo para obtener la candidatura oficial. "Ya tenemos el registro, ahora hay que esperar el proceso normal para que ya en Saltillo nos den el sí a la candidatura", declaró.

Garza adelantó que, de ser ratificado, su campaña estará enfocada en impulsar iniciativas que fortalezcan a Monclova, con una estrategia basada en cercanía con la ciudadanía. En torno a la decisión del partido de competir sin alianza, consideró que esto representa una ventaja, al asegurar que Acción Nacional responde directamente a la población. "Somos completamente Acción Nacional, no nos debemos más que a la ciudadanía, vamos con ellos y estoy seguro de que vamos a hacer historia".

Durante su mensaje, también hizo un llamado a mantener una contienda en paz, privilegiando el respeto entre los distintos actores políticos. Garza, quien anteriormente contendió como candidato independiente, subrayó que su incorporación al PAN le brinda mayor fortaleza política y estructura. "De independiente era una parte de la ciudad; ahora con Acción Nacional somos más fuertes. Es un proyecto que también va a realizar los sueños de muchos", indicó.

El registro se realizó en medio de muestras de apoyo de militantes y simpatizantes, quienes acompañaron al aspirante en el inicio formal de su proceso rumbo a la elección local.