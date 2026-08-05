Trabajadores de AHMSA se quejan de liquidación insuficiente

Los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) que consideran insuficientes los montos que recibirán como parte del proceso de liquidación de la empresa aún tendrán la posibilidad de inconformarse, aseguró el abogado Héctor Garza Martínez.

El litigante explicó que varios extrabajadores han manifestado su preocupación debido a que estiman que los pagos representarían únicamente entre el 30 y el 40 por ciento de lo que les correspondería conforme a sus prestaciones laborales. "Muchos de ellos ahorita se están quejando porque no les van a dar más que un 30 o 40 por ciento de lo que les correspondía", señaló.

Garza Martínez indicó que esta situación deriva de la aplicación de los artículos 224 y 225 de la Ley de Concursos Mercantiles, los cuales establecen la prelación de pagos dentro del procedimiento. Precisó que, en una primera etapa, se cubrirán únicamente las indemnizaciones consideradas como créditos con garantía, mientras que el resto de las prestaciones laborales pasará a la categoría de acreedores comunes. Advirtió que la recuperación de esos recursos dependerá del valor que finalmente alcance la venta de los activos de AHMSA y de los recursos disponibles para cubrir las obligaciones restantes. "Según lo que vale la empresa y lo que va a haber que pagar, los acreedores comunes probablemente no reciban esa segunda parte", comentó.

No obstante, el abogado sostuvo que aún existen alternativas legales para combatir la aplicación de esos artículos en casos particulares. Explicó que el plazo para promover una inconformidad comenzará únicamente cuando cada trabajador reciba una notificación formal por parte del juzgado. "Hasta que no les notifiquen legalmente empieza a correr un término de 15 días. Todavía no llegan a ese proceso", puntualizó.

Garza Martínez señaló que analiza distintas estrategias jurídicas para buscar que los trabajadores puedan recuperar una mayor parte de sus derechos laborales, aunque aclaró que cualquier acción deberá promoverse de manera individual y no colectiva. "El que haga uno va a ser para él solo y no para la colectividad", afirmó.

Finalmente, indicó que continúa brindando asesoría a extrabajadores de AHMSA y que el número de consultas se mantiene constante, tanto de manera presencial como a través de WhatsApp.