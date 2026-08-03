AHMSA enfrenta exhorto judicial por montacargas en Monclova

El plazo de cinco días otorgado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México, al Juzgado Cuarto de Distrito en Monclova no corresponde a la ejecución del retiro de un montacargas del interior de Altos Hornos de México (AHMSA), sino a la respuesta formal del exhorto judicial relacionado con ese procedimiento.

Así lo explicó el abogado especialista Héctor Garza Martínez, quien precisó que dicho término únicamente obliga al juzgado exhortado a manifestar que quedó enterado y que participará en la diligencia para la extracción del equipo, en la que podrá solicitarse el uso de la fuerza pública si resulta necesario.

El litigante aclaró que este procedimiento es independiente del concurso mercantil de AHMSA, ya que deriva de un incidente de separación de bienes promovido por una empresa dedicada al arrendamiento o suministro de montacargas.

Indicó que, de acuerdo con el expediente, la empresa solicitó el apoyo de la fuerza pública para retirar el montacargas del complejo siderúrgico, luego de que la autoridad judicial determinó que esa compañía es la propietaria del equipo.

Garza Martínez señaló que desconoce el trámite específico que sigue el exhorto en el Juzgado Cuarto de Distrito; sin embargo, subrayó que el plazo de cinco días no implica que la diligencia de extracción deba realizarse dentro de ese periodo.

Explicó que dicho término corresponde únicamente a las actuaciones y contestaciones entre autoridades judiciales, en este caso entre el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles y el Juzgado Cuarto de Distrito en Monclova, que actúa como juez exhortado.