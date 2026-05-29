Gachupín y Pepe Cerda presentan propuestas para el sector salud en Monclova

Monclova, Coah.– Con más fuerza y fortaleciendo cada día el contacto con la ciudadanía, la fórmula priista Héctor Miguel García Falcón "Gachupín" y José "Pepe" Cerda continúan recorriendo el Distrito 06, llevando sus propuestas a todos los sectores.

Como parte de su intensa agenda de trabajo, Gachupín sostuvo un importante encuentro con trabajadoras y trabajadores del Sector Salud en Monclova, junto a las candidatas del tricolor de los distritos 04 Cristy Amezcua y 05 Esra Cavazos, donde reconoció la labor fundamental que desempeñan en esta contienda de la Alianza Ciudadana por la Seguridad.

Atentos los médicos, enfermeras, personal administrativo y operativo del sector salud coincidieron en que el Plan de Acción de los candidatos del PRI es elevar el sistema de salud en favor de la población y derechohabientes.

Durante la reunión, el Gachupin pactó que, de llegar al Congreso, impulsará mayores recursos para infraestructura médica, abastecimiento de medicamentos, fortalecimiento de hospitales y centros de salud, además de generar más oportunidades para jóvenes profesionistas y trabajadores del área médica.

"El Sector Salud es uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad. Son mujeres y hombres que diariamente entregan su esfuerzo para cuidar a nuestra gente y tendrán en mí un aliado permanente para gestionar mejores condiciones y fortalecer los servicios que reciben las familias coahuilenses", expresó.

Más tarde, junto al suplente Pepe Cerda, el candidato Gachupin redobló las actividades de campaña recorriendo durante toda la jornada las colonias Roma, San Cristóbal y San Miguel, donde desde temprana hora y hasta el anochecer visitaron hogares, escucharon peticiones ciudadanas y compartieron su proyecto de trabajo.

Los candidatos señalaron que esta campaña se ha caracterizado por la cercanía con la gente, construyendo propuestas a partir de las inquietudes y necesidades expresadas por los ciudadanos en colonias, ejidos y comunidades.