César Moreno es denunciado por estafa en venta de boletos del Mundial 2026

A unas horas del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en redes sociales circula una denuncia relacionada con la presunta venta irregular de boletos para partidos del torneo, incluido el encuentro inaugural en el Estadio Azteca.

De acuerdo con los testimonios difundidos en plataformas digitales, César Moreno, hermano del exseleccionado nacional Héctor Moreno, habría ofrecido entradas para distintos partidos del Mundial, las cuales no habrían sido entregadas a quienes realizaron los pagos.

Denuncian estafa realizada por hermano de Héctor Moreno con boletos del Mundial en redes sociales

La acusación cobró notoriedad tras la publicación de un video en TikTok por parte de la usuaria Sugey Valencia, quien relató que ella, su esposo y otras personas habrían adquirido boletos para la inauguración y otros encuentros del torneo sin recibir los accesos correspondientes.

"Íbamos al Mundial y terminamos sin boletos, sin viaje y sin dinero aproximadamente un año mi esposo y yo compramos boletos para ir a la inauguración del Mundial 2026 y también pues para otros partidos no fuimos los únicos también compraron mi cuñado mi tío y varios amigos pues de mi esposo la persona que nos vendió los boletos fue César Moreno hermano de Héctor Moreno exjugador de la Selección Mexicana y lo menciono porque obviamente pues eso nos generó confianza", contó Sugey Valencia en TikTok.

La usuaria agregó que durante meses se les informó sobre supuestos procesos de entrega de boletos sin que estos se concretaran.

"Durante durante meses estuvimos esperando pues que los boletos... pero nunca nos entregaron los boletos oficiales, nunca vimos comprobantes claros y nunca hubo una respuesta concreta", señaló en el video.