El furor del Mundial 2026 llega a Monclova; organizan intercambio de estampas Panini

La fiebre mundialista ya se vive intensamente en Monclova mucho antes de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026. Niños, adolescentes y adultos han convertido el álbum Panini en una auténtica pasión que une generaciones y que ahora tendrá un punto de encuentro con un evento de intercambio de estampas programado para este jueves 11 de junio en la colonia Deportiva.

El evento de intercambio de estampas

La actividad se realizará de 5:30 a 7:30 de la tarde y busca reunir a coleccionistas de todas las edades para intercambiar estampas repetidas y acercarse al sueño de completar el álbum mundialista.

El fenómeno no es exclusivo de Monclova. En México y otros países sede del Mundial, los álbumes Panini han generado una auténtica locura colectiva, impulsando reuniones masivas de intercambio y comunidades enteras de coleccionistas. El álbum 2026 es considerado uno de los más ambiciosos de la historia, con cerca de 980 estampas por completar.

Historias de pasión futbolera

En la región, las historias detrás de esta afición reflejan el alcance de la pasión futbolera. Como Ramiro, un niño monclovense que decidió vender algunas de sus pertenencias y realizar pequeños trabajos para reunir dinero suficiente y comprar un paquete completo de estampas. Su objetivo era simple: avanzar lo más posible en el álbum que sueña terminar antes del inicio del Mundial.

Pero la emoción no distingue edades. Sergio Alvarado, aficionado al futbol desde hace décadas, reconoce haber invertido ya más de ocho mil pesos en sobres y cajas de estampas. Como él, muchos adultos han revivido recuerdos de infancia mientras buscan las láminas más difíciles de conseguir.

Los intercambios se han convertido en la mejor alternativa para reducir gastos y encontrar las estampas faltantes. De hecho, en diversas ciudades del país se han organizado reuniones similares debido al enorme interés que ha despertado la colección.

Un evento que une generaciones

Lo que comenzó como una tradición para niños se ha transformado en una actividad familiar donde padres e hijos comparten tardes enteras revisando sobres, acomodando repetidas y negociando intercambios.

Este jueves, Monclova vivirá una muestra de esa pasión mundialista. Entre álbumes, estampas y conversaciones futboleras, decenas de aficionados buscarán completar una colección que, para muchos, representa mucho más que simples imágenes: es la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026.