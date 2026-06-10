SEP Coahuila ajusta horarios escolares por Mundial 2026

La Secretaría de Educación de Coahuila notificó este martes a los planteles de Educación Básica sobre los ajustes que se aplicarán en los horarios escolares el próximo 11 de junio, con motivo del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mediante un aviso dirigido a directivos, docentes, personal administrativo, estudiantes y padres de familia, la dependencia estatal informó que las escuelas del turno matutino concluirán sus actividades a las 12:00 horas, mientras que los planteles del turno vespertino iniciarán clases a las 15:30 horas.

Ajustes de horario en escuelas

La medida será aplicada exclusivamente en escuelas de Educación Básica y, de acuerdo con la autoridad educativa, busca que las familias y la comunidad escolar tengan la oportunidad de seguir el arranque del máximo evento futbolístico a nivel mundial.

Recomendaciones a la comunidad educativa

La Secretaría de Educación exhortó a la comunidad educativa a tomar las previsiones necesarias y mantenerse atenta a la información oficial sobre esta disposición.