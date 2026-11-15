Finge ser doctor y le cobra por sangre

MONCLOVA, COAH.- En medio de la angustia de una madre que lucha por conseguir las dotaciones de sangre que su hija necesita para evitar que pierda la pierna derecha, un sujeto intentó sacar provecho de su desesperación y convertir la necesidad médica en un negocio.

Gabriela Luna denunció que un hombre identificado como José Luis Hernández se hizo pasar por médico y aseguró trabajar en el banco de sangre del Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permanece hospitalizada su hija.

¿Cómo ocurrió el intento de extorsión?

Los hechos fueron reportados alrededor de las 09:20 horas de este sábado, cuando la mujer llamó al número de emergencias 911 para pedir ayuda, luego de recibir una serie de exigencias económicas por parte del supuesto trabajador del nosocomio.

De acuerdo con su relato, el individuo le ofreció conseguir la sangre que requiere su hija a cambio de 600 pesos. Sin embargo, no se limitó a pedirle dinero: presuntamente la amenazó con bloquear durante diez días las dotaciones que necesita la paciente, lo que aumentó todavía más la angustia de la madre ante el riesgo de que le amputaran la pierna derecha.

El sujeto se comunicó con Gabriela desde el número telefónico 871 107 1879 y le pidió realizar una transferencia a una cuenta de Spin by OXXO, supuestamente a nombre de José Luis Hernández.

Acciones de la autoridad

Ante la presión y la preocupación por la salud de su hija, la mujer decidió acudir directamente al departamento del banco de sangre para verificar la identidad del hombre. Ahí recibió una respuesta que encendió las alertas: le informaron que no había ningún trabajador con ese nombre.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal se movilizaron hasta el hospital, donde dialogaron con el coordinador de médicos. El personal manifestó desconocer tanto la supuesta gestión como al hombre que se presentó como integrante del banco de sangre.

Las autoridades orientaron a Gabriela para que no realizara ningún depósito ni atendiera las exigencias del individuo, ante la posibilidad de que se tratara de un intento de extorsión.

Mientras su hija continúa hospitalizada y necesita las dotaciones de sangre para su tratamiento, la madre tuvo que enfrentar también el intento de engaño de alguien que, aprovechándose de su desesperación, buscó obtener dinero a cambio de una ayuda que no tenía facultad para ofrecer.