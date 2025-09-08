Crisis en AHMSA: Trabajadores de Coahuila esperan certezas

La visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a Coahuila dejó sentimientos encontrados entre los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), quienes aseguran que la fe y la esperanza continúan, pero que las palabras de la mandataria no han estado acompañadas de fechas ni compromisos concretos.

Hervey Valenzuela, exobrero de AHMSA, expresó que aunque el mensaje presidencial repite la intención de apoyar a los trabajadores, la falta de claridad genera incertidumbre.

"La presidenta dijo que primero van a apoyar a los obreros, y claro que seguimos teniendo fe y esperanza en ella. Pero desgraciadamente no la vemos convincente ni transparente porque no da fechas, no hay nada, son promesas tras promesas y seguimos iguales", señaló.

El trabajador consideró que los anuncios presidenciales han sido similares en diferentes escenarios, como en Pasta de Conchos y ahora en Saltillo, sin que hasta el momento se traduzcan en acciones palpables para la base obrera.

"Con esos mensajes nada más nos da una llamaradita de petate. A nosotros nos gustaría que diera fechas, pero lo que vemos es que para este año no hay nada favorable para el obrero", agregó.

Valenzuela insistió en que los trabajadores necesitan certezas que les den tranquilidad a ellos y a sus familias, pues la prolongada crisis en AHMSA mantiene en vilo a miles de hogares en la región centro de Coahuila.

"Ahorita son puras especulaciones, lo que queremos son fechas claras para que el obrero tenga esa paz y tranquilidad para su familia", puntualizó.

Mientras tanto, la expectativa en torno a una posible reactivación de la siderúrgica más grande del norte de México continúa sin definirse, y la presión de los obreros por respuestas concretas crece cada día más.