Hervey Valenzuela denuncia modificación en el Contrato Colectivo de Trabajo

Hervey Valenzuela, conocido líder de movimientos de trabajadores, alzó la voz para denunciar una grave afectación a los derechos laborales derivada de una modificación "a escondidas" en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), específicamente al artículo 216. La alteración, según Valenzuela, disminuye drásticamente el beneficio económico que los empleados recibirían en sus pagos por antigüedad, representando una pérdida potencial de hasta un millón de pesos por trabajador a largo plazo.

El entrevistado señaló directamente a un grupo de representantes que participó en la revisión contractual, incluyendo a los sindicales y directivos, de ser responsables de la modificación.

Valenzuela explicó que el cambio consistió en reducir el porcentaje de un beneficio (presumiblemente el pago por concepto de prima de antigüedad o similar, calculado sobre una base salarial) a un 4% "mensual anual".

"Si te pones a ver, aquí está los que fueron a la revisión de contrato, vienen sus nombres... ellos cambiaron el artículo 216 al cuatro, al 4% mensual anual. Ellos no querían que lo vociferáramos, pero es un punto muy importante porque es otra terminación más de acuerdo al contrato colectivo de trabajo", afirmó Valenzuela.

El líder del movimiento detalló la magnitud del perjuicio económico: "Si se llegan a ver en nuestros pagos 83 mil pesos, ellos por 10 años alcanzan alrededor de 750 mil pesos. El 4% mensual son 48 [anual] y estamos hablando en estos tres largos años, se oye muy drástico, ¿verdad?, pero son alrededor de un millón de pesos más si realmente no hubieran cambiado ese artículo".

Una de las principales críticas de Valenzuela es la opacidad en el proceso. Asegura que la modificación solo está registrada a nivel estatal, pero no a nivel federal, lo cual pondría en duda su legalidad y validez plena, además de la falta de conocimiento por parte de la base trabajadora.