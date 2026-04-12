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Coahuila

HFI busca personal en jornada de contratación en Monclova

La jornada de contratación se llevará a cabo el 16 de abril en las oficinas del Servicio Nacional del Empleo.

Por Gerardo Martínez - 12 abril, 2026 - 07:52 a.m.
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      El próximo jueves 16 de abril, el Servicio Nacional del Empleo llevará a cabo una jornada de contratación en las oficinas regionales, en las que la empresa HFI ofertará 24 vacantes para su área de producción.

      La jornada se llevará a cabo en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en la que el personal de recursos humanos de la empresa entrevistará a los interesados en ingresar a la empresa.

       

      En total serán 24 vacantes para el área de costura automotriz, los aspirantes deben cumplir con requisitos como tener entre 20 y 55 años de edad, escolaridad mínima de secundaria y experiencia previa de uno a dos años en actividades similares.

       

      Con este tipo de jornadas el Servicio Nacional del Empleo busca acercar a la población las ofertas laborales en las diferentes empresas, y con esto fortalecer el empleo formal en la región.

       

      Ante esto se invitó a los interesados para que acudan el próximo jueves con su solicitud elaborada y documentación básica, con el objetivo de agilizar el proceso de selección durante la jornada.

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