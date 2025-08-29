Representante sindical de CTM Frontera comenta sobre situación laboral en empresa HFI

Luego de haber anunciado la contratación en HFI, el representante de la CTM Frontera, Mario Dante Galindo Montemayor, mencionó que la empresa informó que actualmente suspendieron las contrataciones en la planta Frontera, aunque confía que la medida será momentánea.

El dirigente explicó que, pese al cierre temporal de la bolsa de trabajo, la operación de la compañía demanda personal de manera constante debido a la rotación en distintas áreas de producción.

"Así es, los representantes de HFI me comunicaron que por el momento se suspendieron las contrataciones en la empresa, desconocemos la razón, pero confiamos que de repente se reanudarán, no es que ya no contrate, siempre contratan".

Detalló que en departamentos como acabado y pintura han registrado bajas de trabajadores, lo que obliga a la empresa a cubrir esas vacantes para garantizar la continuidad de las líneas de producción.

"Los departamentos sí están trabajando con poca gente, pero tampoco pueden dejar de tener personal en las líneas porque si no, no opera la empresa".

El representante sindical sostuvo que, aunque en este momento no hay contrataciones, la firma sigue siendo una de las opciones más sólidas para la colocación laboral en la región, por lo que se debe reconocer la importancia de la empresa.

"HFI comentó que por el momento no van a contratar gente, pero eso puede cambiar la siguiente semana, tenemos que reconocer a esa empresa como una de las empresas más importantes y fuertes en la región", indicó.