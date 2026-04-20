Hijo de Melchor Flores honra la memoria de su padre

Con la voz entrecortada y el dolor reflejado en cada palabra, Melchor Flores Rodríguez despidió a su padre, el doctor Melchor Flores, a quien recordó no solo como un médico ejemplar, sino como el hombre que siempre estuvo a su lado.

"Mi papá siempre me apoyó en todo, en cada cosa que yo quería hacer, incluso en mis locuras, gracias a él estoy en el deporte que amo".

Entre recuerdos, compartió una de las frases que hoy cobra mayor significado en su vida, "Siempre nos decía que cuando él no estuviera, yo iba a tomar las riendas de la familia y hoy lo voy a hacer, no voy a dejar que mi mamá ni mi hermano se caigan", dijo, conteniendo las lágrimas.

A pesar del dolor, aseguró que seguirá adelante como una forma de honrar su memoria. "No me voy a rendir, voy a trabajar lo más duro posible. Ojalá que desde arriba me esté guiando, que me siga orientando como siempre lo hizo".

Al recordarlo como padre, lo describió como un hombre que encontraba luz incluso en los momentos difíciles. "Siempre decía que lo único que no tiene solución es la muerte, todo lo demás se puede arreglar".

También destacó su sencillez y su enorme corazón. "Era una persona buena, que ayudaba a todos, que siempre estaba para nosotros, para mí fue todo".

Finalmente, dedicó palabras de agradecimiento que resumieron su despedida. "Gracias por enseñarme bien, por darnos todo, por estar siempre. Espero que esté en paz... y que esté orgulloso de mí. Todo lo que haga será para honrarlo", concluyó.