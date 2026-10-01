Trabajadores de AHMSA en Saltillo mantienen la esperanza ante subasta

El obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, hizo un llamado a los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y a sus familias a participar activamente, como tradicionalmente lo hacen, en las festividades guadalupanas, encomendando a la fe la obtención de resultados favorables y una justa resolución en torno al proceso de venta y subasta de la siderúrgica.

Durante su intervención, el jerarca católico reflexionó sobre la incertidumbre que rodea el futuro de la empresa y la expectativa de los procesos financieros y judiciales en curso. En ese contexto, diferenció las expectativas pasajeras del sustento espiritual que mantiene a la comunidad laboral en pie frente a la crisis.

"Una cosa es la ilusión y otra es la esperanza. Las ilusiones suelen terminar en desilusiones, así como hay desilusiones amorosas; pero la esperanza es más fuerte y siempre está abierta a algo mejor en nuestras expectativas. No hay que perder la esperanza de que esta situación se resuelva en justicia", expresó el prelado al recordar la cercanía del proceso de subasta.

González García destacó que, a lo largo de los cinco años que lleva al frente de la diócesis, ha celebrado de manera constante e intercedido mediante misas en favor de los obreros y de la estabilidad de AHMSA. En este sentido, recalcó la gran solidaridad histórica que ha caracterizado a los trabajadores, exhortándolos a continuar apoyándose mutuamente y a no ceder ante la tentación de caer en conductas agresivas o autodestructivas que pongan en riesgo la paz social y familiar.

Asimismo, el obispo hizo un llamado a la caridad a las comunidades de distintas profesiones de fe y apeló al sentido humano del sector empresarial que actualmente se encuentra en crecimiento en la región. Solicitó que se apiaden y extiendan la mano a los afectados para que los obreros no pierdan su condición ni su dignidad laboral.

Finalmente, el líder pastoral dirigió un mensaje directo a las autoridades, jueces e inversionistas que tienen en sus manos las decisiones sobre las subastas, la recuperación y los capitales de la empresa, recordándoles que el valor fundamental de cualquier proyecto reside en el factor humano y no únicamente en las ganancias económicas.

"Todo proyecto y toda empresa tiene como centro de interés principal a las personas, no al dinero ni a la ganancia. Si la empresa fue grande, lo fue gracias a los trabajadores y a sus familias. Por ello, pedimos a quienes toman las decisiones que no se olviden de las familias de la región", concluyó.