Hilda Leticia Maciel pide apoyo para trasladar a su hijo Jonathan a Monclova

La señora Hilda Leticia Maciel solicitó el apoyo de la ciudadanía para reunir recursos que le permitan trasladar de Tijuana a Monclova el cuerpo de su hijo, Jonathan Alan Torres Maciel, de 30 años de edad.

A través de una publicación en redes sociales, la madre del joven pidió la solidaridad de la ciudadanía, al explicar que su hijo radicaba desde hacía algunos años en Tijuana y que enfrentaba un cuadro de depresión.

Ante esta situación, Hilda Leticia Maciel suplicó a familiares, amigos y de la comunidad para cubrir los gastos del traslado del cuerpo a Monclova, donde busca darle el último adiós junto a sus seres queridos.

En su mensaje escribió: "Buenas tardes, amigos y familiares. Les pido de su apoyo para trasladar el cuerpo de mi hijo de Tijuana a Monclova. Con lo que gusten apoyar se los agradezco de corazón."

Asimismo, diversas personas compartieron la solicitud en redes sociales con el propósito de ampliar el alcance del llamado y recaudar recursos para la familia.

La cuenta bancaria difundida para quienes deseen brindar apoyo es la siguiente: Banco: Banamex. Titular: Silvano Torres García. Tarjeta: 5256 7838 8137 4996. Cuenta para depósito: 728969000015677061.