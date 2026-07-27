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Coahuila

Hilda Leticia Maciel pide apoyo para trasladar a su hijo Jonathan a Monclova

La solicitud de Hilda Leticia Maciel ha sido compartida en redes sociales, buscando ampliar el alcance del llamado y reunir los recursos necesarios para el traslado del cuerpo.

Por Carolina Salomón - 27 julio, 2026 - 07:58 p.m.
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      La señora Hilda Leticia Maciel solicitó el apoyo de la ciudadanía para reunir recursos que le permitan trasladar de Tijuana a Monclova el cuerpo de su hijo, Jonathan Alan Torres Maciel, de 30 años de edad.

      A través de una publicación en redes sociales, la madre del joven pidió la solidaridad de la ciudadanía, al explicar que su hijo radicaba desde hacía algunos años en Tijuana y que enfrentaba un cuadro de depresión.

       

      Ante esta situación, Hilda Leticia Maciel suplicó a familiares, amigos y de la comunidad para cubrir los gastos del traslado del cuerpo a Monclova, donde busca darle el último adiós junto a sus seres queridos.

      En su mensaje escribió: "Buenas tardes, amigos y familiares. Les pido de su apoyo para trasladar el cuerpo de mi hijo de Tijuana a Monclova. Con lo que gusten apoyar se los agradezco de corazón."

       

      Asimismo, diversas personas compartieron la solicitud en redes sociales con el propósito de ampliar el alcance del llamado y recaudar recursos para la familia.

      La cuenta bancaria difundida para quienes deseen brindar apoyo es la siguiente: Banco: Banamex. Titular: Silvano Torres García. Tarjeta: 5256 7838 8137 4996. Cuenta para depósito: 728969000015677061.

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