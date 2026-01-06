Fiscalía investiga lamentable hallazgo en Monclova

La Fiscalía General del Estado de Coahuila tomó conocimiento del hallazgo de un hombre sin vida en las tapias ubicadas en la colonia El Campanario, al oriente de Monclova, informó el delegado regional de la Fiscalía, Miguel Ángel Medina.

En entrevista, el funcionario confirmó que se trata de un hombre de 46 años de edad, cuya identidad aún no ha sido plenamente establecida, y precisó que el cuerpo fue localizado en una zona de difícil acceso, lo que activó de inmediato los protocolos de investigación correspondientes.

Medina señaló que, durante la primera inspección, se observaron lesiones visibles en la cabeza, específicamente en la zona del rostro y alrededor del ojo, así como en una región cercana al área craneal, por lo que no se descarta ninguna línea de investigación, incluida la posibilidad de un hecho violento.

"No podemos adelantar conclusiones ni utilizar términos que no correspondan, será el resultado de la necropsia el que nos permita determinar con certeza la causa de la muerte", puntualizó el delegado.

Agregó que el cuerpo presentaba entre 24 y 48 horas de haber fallecido, de acuerdo con las primeras estimaciones, y que actualmente se trabaja en la integración de la carpeta de investigación, así como en la localización de familiares para contar con mayores elementos que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía indicó que será una vez concluidos los estudios periciales y el proceso de investigación cuando se brinde información oficial y precisa sobre este caso.