Coahuila rinde homenaje al Coronel Ildefonso Fuentes

Con un acto cívico encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado de regidores del Ayuntamiento, autoridades municipales y representantes de diversas corporaciones, se conmemoró el 197 aniversario del natalicio del Coronel Ildefonso Fuentes, destacado militar coahuilense que participó activamente en acontecimientos clave de la historia nacional durante el periodo del presidente Benito Juárez.

La ceremonia se realizó durante las primeras horas del día, como parte de las acciones encaminadas a preservar la memoria histórica y rendir homenaje a personajes que, con su trayectoria y aportaciones, contribuyeron al desarrollo de la ciudad, del estado y del país.

El Coronel Ildefonso Fuentes es recordado por su destacada participación en la defensa de la República durante la época juarista, siendo parte de los movimientos que fortalecieron las instituciones nacionales y la soberanía del país en momentos determinantes de la historia de México.

Durante el evento, se subrayó la importancia de mantener vivas las tradiciones cívicas y el legado de quienes, desde distintos ámbitos, marcaron el rumbo de la nación. Asimismo, se reconoció el valor de la historia como un elemento fundamental para la formación de nuevas generaciones.

En la conmemoración participaron estudiantes de distintos planteles educativos, quienes realizaron honores cívicos, así como integrantes de bandas de guerra, elementos de Seguridad Pública y personal del programa Mejora Coahuila, quienes dieron realce y solemnidad al acto.

Autoridades municipales coincidieron en que este tipo de eventos fortalecen la identidad y el sentido de pertenencia, al recordar a personajes como el Coronel Ildefonso Fuentes, cuya vida y servicio continúan siendo ejemplo de compromiso y entrega al país.