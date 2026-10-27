Homenaje póstumo a Jorge Jaime Contreras en Monclova

En el marco de un aniversario más del Centro de Atención Múltiple (CAM) 13, autoridades municipales, educativas y personal docente rindieron un homenaje póstumo al profesor Jorge Jaime Contreras Méndez, pionero de la educación especial en México y en la región centro de Coahuila.

La ceremonia protocolaria fue coordinada por el profesor Arturo Martínez y contó con la presencia de la directora del plantel anfitrión, Lilia Lozano; la regidora de Educación en Monclova; el director de Discapacidad municipal, Eleazar Castellanos; el director del Cecytec Sur, Alberto Medina, además de maestros jubilados, excompañeros y miembros de la comunidad escolar.

Durante el acto, celebrado frente a la placa conmemorativa del plantel, los asistentes montaron guardia de honor y depositaron una ofrenda floral para recordar la trayectoria, el legado humanitario y la dedicación del homenajeado hacia la niñez con requerimientos de educación especial.

El homenaje se llevó a cabo en el CAM 13, donde se destacó la trayectoria del profesor. Los asistentes recordaron su compromiso y dedicación en la formación de la educación formal especial en el país.

Jorge Jaime Contreras fue pionero en la educación especial en México desde los años setenta. Su trabajo abrió brechas en la atención de problemas de audición, lenguaje y aprendizaje dentro del sistema regular.

A seis años de su fallecimiento, su legado sigue vigente en la educación de niños con discapacidad. La región cuenta con escuelas normales especializadas y personal capacitado en áreas de apoyo intelectual, auditivo, motriz y visual, consolidando la integración educativa que impulsó el fundador.