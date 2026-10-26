Honran la memoria de Jorge Jaime Contreras Méndez

Hoy, al conmemorar el sexto aniversario luctuoso del profesor Jorge Jaime Contreras Méndez, honramos la memoria de un hombre cuya vocación, entrega y compromiso dejaron una huella imborrable en la historia de la educación especial de la región Centro de Coahuila.

Pionero de una labor que transforma vidas, supo sembrar esperanza donde otros veían desafíos, abrir caminos donde había barreras y recordarnos que cada persona merece una oportunidad para aprender, crecer y ser reconocida en su dignidad.

Es por su invaluable legado, su vocación de servicio y su contribución a la educación especial que nuestro CAM lleva con orgullo su nombre. Una manera de mantener viva su memoria y honrar los ideales que guiaron su labor: educar con humanidad, abrir oportunidades e impulsar una educación que reconozca el valor y las capacidades de cada persona.

En esta fecha tan significativa, extendemos también nuestro reconocimiento y gratitud a su esposa, la profesora Rosa María Ramos Montero, así como a los compañeros maestros José Arturo Martínez González, Rogelio Sánchez Arzola y Cipriano Limón Alcalá, quienes han procurado que el trabajo y las enseñanzas del profesor Jorge Jaime no queden en el olvido, sino que continúen presentes en cada esfuerzo por fortalecer la inclusión educativa y brindar una atención de calidad, humana y respetuosa a los alumnos que presentan algún trastorno o discapacidad.

Su compromiso representa una forma invaluable de honrar su memoria: mantener vivo su legado no solo con palabras, sino a través de acciones que mejoren las oportunidades de aprendizaje, participación y desarrollo de cada alumno.

A seis años de su partida, su presencia permanece viva en cada logro, en cada enseñanza y en cada corazón que continúa trabajando por una educación más humana, inclusiva y sensible a la diversidad.

Porque quienes dedican su vida a transformar la de los demás nunca se marchan del todo; permanecen en las semillas que sembraron y en los caminos que ayudaron a construir.

Hoy recordamos con respeto, gratitud y admiración al profesor Jorge Jaime Contreras Méndez. Su legado sigue siendo luz y guía para las generaciones que continúan escribiendo la historia de la educación especial.

Su nombre vive en nuestra institución, su legado en nuestras acciones y su esencia en la noble misión de educar, incluir y transformar vidas.