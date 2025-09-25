Monclova inicia afiliación de policías al IMSS

Con el objetivo de brindar mayor seguridad social a los elementos de la corporación, Monclova inició un proceso de evaluación para afiliar a los policías municipales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que permitiría mejorar su cobertura en materia de salud tanto para ellos como para sus familias.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que esta medida representa un reconocimiento a la labor diaria de los agentes, además de ser parte de la estrategia de fortalecimiento institucional que impulsa el modelo de seguridad en la Región Centro.

"Es un tema de prestación que ellos se merecen y que día a día les hemos demostrado que como administración estamos para ellos y con ellos en su desarrollo integral. En seguridad no hay marcha atrás, siempre vamos hacia adelante", expresó.

Villarreal recordó que el municipio ha cumplido con las nivelaciones salariales establecidas en el sistema de seguridad, de tal forma que para el 2027 todos los policías estarán homologados con un ingreso de 16 mil 500 pesos.

Además, señaló que se ha avanzado con la operación del C2, los puntos de pánico, cámaras de seguridad y la rehabilitación de la comandancia, acciones que fortalecen la corporación.

En diciembre se entregará un nuevo grupo de reacción con unidades equipadas, mientras que para el próximo año se contempla adquirir más equipamiento, sumar 70 policías adicionales y continuar con la homologación salarial prevista para 2026.

El alcalde aseguró que la meta es cerrar el año 2027 con un promedio de 1.8 policías por cada mil habitantes, además de ampliar la cobertura de tecnología con la instalación de puntos violetas, de los cuales se colocarán 20 fijos y 8 móviles antes de concluir este año.

"Queremos enaltecer esta corporación que tanto trabaja, y seguir apostándole a su desarrollo integral, en proximidad y prevención. Ese es el modelo que estamos consolidando", subrayó Villarreal.