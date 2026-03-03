Ricardo Lojero advierte sobre embarazos en menores en Coahuila

La atención a menores de edad embarazadas continúa siendo una constante en la región Centro, donde cada mes se atienden entre cuatro y cinco casos en el Hospital de la Cruz Roja, algunos de ellos en adolescentes de apenas 15 y 16 años, e incluso en niñas más pequeñas.

El director del hospital, Ricardo Lojero, señaló que la incidencia no ha disminuido y que, aunque la mayoría de los casos corresponde a adolescentes de 15 y 16 años, ha llegado a atender situaciones más alarmantes. "Mire he visto varias jóvenes, la más joven que he atendido ha sido de 11 años de edad, un embarazo de 20 y tantas semanas, de 11 años, es la más chica que he he tenido, pero de 13, 14, 15, ya hasta a veces uno lo ve normal".

El médico lamentó que el embarazo en edades tempranas se esté normalizando, lo que atribuyó a la falta de orientación en el hogar y a fallas en la información que reciben los menores. "Es a veces por descuido de los padres o mala información de las menores, en muchos casos ya está normalizado, ya de 14 o 15 años lo ven muy normal y yo pienso que falta el consejo de los padres, aconsejarlas tanto a hombres como mujeres, sobre que hay una edad para todo y tener un hijo es una responsabilidad muy grande".

El director del Hospital de la Cruz Roja mencionó que en algunos casos las adolescentes llegan con la intención de interrumpir el embarazo, sobre todo cuando ya se encuentra en etapas avanzadas. Señaló que al estar a favor de la vida, lo que hace es concientizar a las jovencitas, hacer que se enamoren de sus hijos y reconsideren la decisión de interrumpir el embarazo, al hacerlos conscientes de la decisión que iban a tomar.