Coahuila implementa vigilancia especial para paisanos y turistas

El secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, destacó que ciudades como Piedras Negras y Ciudad Acuña se mantienen entre las más seguras del estado, mientras que en la Región Laguna, Torreón se consolida como la capital más segura de la comarca, posicionando a Coahuila como un referente nacional en materia de seguridad pública.

"Somos un referente nacional tanto en coordinación como en voluntad para hacer bien las cosas en favor de la ciudadanía, con un blindaje permanente para mantener la seguridad del estado", afirmó.

En el marco del periodo vacacional decembrino, Gutiérrez Rodríguez informó que el estado se encuentra completamente listo con un operativo especial de vigilancia que contempla el reforzamiento de patrullajes en carreteras federales, estatales y tramos municipalizados, en brechas y caminos rurales de segundo y tercer orden, así como en zonas urbanas, en coordinación con la Guardia Nacional, policías municipales y corporaciones estatales. Para garantizar la cobertura total, se suspendieron descansos y periodos vacacionales del personal policial, manteniendo al 100 por ciento del estado de fuerza activo.

Señaló que también se brinda atención especial a paisanos, turistas y migrantes, ya que Coahuila, por su condición de estado seguro, es uno de los principales puntos de ingreso de caravanas de connacionales que regresan a visitar a sus familias durante esta temporada. El operativo inició desde el Buen Fin y se mantendrá vigente hasta después del 6 de enero, cuando concluyan las festividades de Reyes, con un seguimiento cercano al incremento del flujo migratorio en coordinación con el Instituto Nacional de Migración.

En el eje de inteligencia y tecnología, destacó que Coahuila cuenta actualmente con la Red de Videovigilancia más grande en la historia del estado, cuyos resultados se reflejan en la disminución sostenida de los indicadores delictivos, alcanzando los mejores niveles en los últimos 28 años. Este esfuerzo forma parte de la estrategia integral impulsada por el gobernador Manolo Jiménez, junto con autoridades federales, estatales y municipales.

Finalmente, informó que el estado dispone de mecanismos de control interno como la Comisión de Honor y Justicia, presente también a nivel municipal, encargada de investigar y sancionar cualquier acto de indisciplina o conducta indebida por parte de los elementos policiales. Sobre el estado de fuerza, indicó que se registran aproximadamente 70 bajas por rotación, sin que esto represente una afectación operativa, ya que cada año egresan entre 200 y 300 nuevos elementos de las academias policiales. A la par, destacó el fortalecimiento del equipamiento, luego de la reciente entrega en Torreón de patrullas, armamento, municiones, equipo táctico, uniformes, chamarras y botas, garantizando que las corporaciones cuentan con el adiestramiento y capacidad necesaria para atender delitos tanto del fuero común como federal.