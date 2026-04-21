Hugo Lozano informa sobre agresión a estudiante en Coahuila

Una agresión contra un estudiante de la Secundaria 35 encendió las alertas entre autoridades educativas, luego de que el menor fuera atacado físicamente a una cuadra del plantel, al momento de descender del transporte escolar.

El subsecretario de Educación Básica en Coahuila, Hugo Lozano, informó que el incidente ocurrió fuera de la institución y al término del turno vespertino, cuando otro joven lo interceptó y lo agredió.

De acuerdo con el funcionario, tras el ataque el estudiante logró regresar al plantel en busca de resguardo, lo que permitió que personal educativo activara los protocolos correspondientes y saliera en busca del presunto agresor, quien ya no se encontraba en el sitio.

Aunque los hechos no se registraron dentro de la escuela, Lozano reconoció que existe preocupación por la seguridad en los alrededores de los planteles, especialmente durante los horarios de entrada y salida de los alumnos.

Ante esta situación, se notificó a corporaciones de seguridad pública para dar seguimiento al caso y reforzar la vigilancia en la zona, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.

Finalmente, autoridades educativas reiteraron que se mantendrá la coordinación con instancias de seguridad para garantizar entornos más seguros para la comunidad estudiantil y evitar que este tipo de hechos se repitan.